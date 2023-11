Med 270 medlemmer og mange aktivitetar er Ørsta og Volda Hundeklubb ein veldriven klubb som er 30 år i år.

Publisert: 01.11.2023 kl 07:00

Ørsta og Volda Hundeklubb feira at klubben er 30 år i oktober. Dette gjorde dei i ridehallen i Ørsta. Kvar måndag frå oktober til 1. mai leiger dei desse flotte lokala.

Under markeringa kunne ein sjå nærare på dei ulike aktivitetane klubben kan tilby. Styret var også på plass. I jubileumsåret sit desse i styret: Ragnhild Rindal, Hildegunn Bondhus (leiar), Siv Jensen (kasserar), Lene Solemsaune (skrivar) og Nina Bjørdal.

Klubben har 270 medlemmar. Dei fleste medlemmane kjem frå Volda og Ørsta, men dei har medlemmer både frå Herøy og Nordfjord mellom anna.

– Kva tilbod kan de tilby medlemane?

– Kvar tysdag heile året uansett vêr har vi øvingar på parkeringsplassen ved Tussa. Her trener vi på kvardagslydigheit som innkalling, trening på å gå i band, plassering og utstillingstrening. Ein kan også kome med hunden sin om den berre treng trening i å møte andre hundar, seier Hildegunn Bondhus. Ho legg til at annakvar gong stiller dei med instruktør.

Ho fortel vidare at den delen av året då dei ikkje er i ridehallen, held dei til på bana si i Fonna på Vallabøen i Ørsta. Både i hallen og i Fonna går halvparten av tida til å trene på Rally-lydigheit og den andre til agility.

I tillegg til alt dette har dei ulike kurs gjennom heile året.

– Vi har kvalpekurs to gonger i året, informerer leiaren.

Instruktør i agility, Kristine Bø, og hennar mellompuddel i aksjon.

Beste klubblag

Medlemmene i klubben reiser også på ulike tevlingar. Tre av dei har nyleg vore i Sykkylven og konkurrert i rally-lydigheit.

Karianne Leikvoll frå Nordfjordeid deltok med hundane sine Lexi og Eevee. Dei er av rasen Welsh corgi cardigan. Ho og hundane har drive med denne idretten i tre år.

– Korleis gjekk det?

– Den første dagen fekk Lexi 1.-plass i eliteklassa og Eevee kom på 3.-plass i same klasse. Den andre dagen fekk Lexi 3.-plass i elite og Eevee 6.-plass. Det gjekk over all forventning, seier Karianne.

Lene Solemsaune deltok i konkurransen med hunden Sienna, som er av rasen Lagotto. Dei kom på 2.-plass i si klasse.

Ida Ose deltok med sin Leonberger med namnet Dog-Otto.

– Vi vann klasse 1. med 200 av 200 poeng, smiler Ida.

Ho starta med rally-lydigheit for eit år sidan. Ida og hunden trenar 5–6 dagar i veka. Av desse to dagar i klubben.

- Det gir veldig mykje glede og meistring, seier ho.

Som eit lag vart desse tre damene og hundane deira kåra til beste klubblag.

Desse gjorde det godt i rally-konkurranse nyleg. Frå v. Lene Solemsaune med hunden Sienna, Karianne Leikvoll med Lexi og Eevee og Ida Ose med sin Leonberger Dog-Otto.

Tuva Hauge med hunden Juni. Dei driv med agility og har nyleg delteke på ungdoms-NM.

Utstilling

Siv Jensen og Synnøve Kalleklev bur begge i Fosnavåg, men er medlem i Ørsta og Volda Hundeklubb. Begge driv med oppdrett. Siv Jensen har den russiske rasen Bolonka og Synnøve driv med Shetland sheepdog.

Begge deltek også på utstillingar. Synnøve vedgår at det er ein livsstil.

– Eg var på utstillingar kvar helg frå april til juli, smiler ho.

– Kva ser dommarane etter?

– Dei ser om hundane lever opp til rasestandaren. Det går på anatomi, rørsler og gemytt. Hundane må også kunne gå fint i band og kunne handterast av framande. Dette då dommarane skal sjå på dei på nært hald, forklarer dei.

Før hundane skal stillast ut må dei klippast, vaskast og stellast. Men dei skal sjå naturleg ut.

Både Synnøve og Siv seier at det er miljøet og det å treffe andre med felles interesse som er det aller kjekkaste med å reise på utstillingar.

Utstillingshundar. Frå v. Siv Jensen med hund av rasen Bolonka, Synnøve Kalleklev med ein hund av rasen Shetland sheepdog og Silje Neset også med ein Shetland sheepdog.

Tuva Hauge og Juni.

Agility

Ørsta og Volda Hundeklubb har også eit miljø for dei som vil drive med agility. Definisjonen på denne idretten lyder slik: Agility er ei hinderløype i ei bestemt rekkefølgje på tid, som hunden skal gjennom med deg som førar.

Mina Brennhovd er ein av instruktørane i klubben. Ho starta med agility for eit år sidan saman med hunden Eida, som er ein mellompuddel.

– Eg gjekk på kurs med Kristine Bø for eit år sidan. Ho er med i landslaget, og eg vart biten av basillen, seier Mina, som jobbar som sjukepleiar ved Volda sjukehus.

– Kva likar du med agility?

– Det er samhandlinga mellom meg og hunden. Det er kjempegøy, seier ho engasjert.

Det er ikkje så mange konkurransar i agility her i området. Dei fleste er i Oslo-området. Mina ynskjer å få til fleire her. Av og til har dei såkalla «Blåbær-konkurransar» her. Desse blir ikkje registrerte, men fungerer meir som trening.

Miljøet i klubben i agility er aukande.

Ei av dei som deltek på treningane er Tuva Hauge (16) frå Volda, og hunden Juni av rasen Shetland sheepdog.

– Eg har ønskt meg ein eigen hund heile livet, seier ho.

Besteforeldra hennar har hatt hund. Så ho har på ein måte vakse opp med det. Også ho deltok på agility-kurset med Kristine Bø som instruktør.

– Det var eit lykketreff, seier Tuva.

I tillegg til dette kurset har ho også gått på kvalpekurs og ungdomskurs i klubben. Sjølv om Tuva og Juni berre har drive med agility i eit år så deltok ho på Junior NM 7. oktober på Dikemark i Oslo.

– Det var veldig gøy og det gjekk betre enn forventa. Vi kom vidare frå kvalifiseringsløpet, men dessverre vart vi diska i finalen, fortel Tuva.