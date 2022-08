Ein bussjåfør med hjarte for samferdsel

Ola Rangsæter stortrivast som bussjåfør for VY, og ser fram til ein hektisk sommar med køyring av turgrupper rundt om i vårt fagre land. Ola brenn for det meste som går på hjul, og er mellom anna aktiv i Rutebilhistorisk Foreining.

Publisert: 03.08.2022 kl 13:36

– Kva planar har du i sommar?

– Det er å få beisa huset mitt, innimellom alt arbeidet. Kanskje får eg avvikla eitt par veker ferie, men sommaren for meg er den travlaste tida på jobb. Det er turistkøyring og grupper som vil på tur, og den siste tida har vi køyrt mykje for eit cruiseskip. Cruisesesongen starta ekstra tidleg i år, skipa kom alt i februar, fortel Ola.

Tidlegare kom cruiseskipa to-fire gongar i veka, men no går det sjeldan ein dag utan.

– Vi køyrer for Geiranger, Hellesylt, Olden og Eid, og det har teke seg enormt opp den siste tida. Det verkar som at cruiseselskapa har gått ned i pris for å «kickstarte» marknaden igjen. Norskekysten har fått ekstra stort trykk i år, på grunn av konflikten i aust. Blant kundane er det mange barnefamiliar, og vi får mykje spørsmål om barnesete og sitteputer i bussane. Det har vi aldri fått spørsmål om på denne type køyringar tidlegare.

Ein typisk arbeidsdag er hektisk, men spennande:

– I går starta eg kl. 07.00 i Furene, køyrde til Geiranger, opp og ned frå Dalsnibba, Ørnesvingane, over Trollstigen, tilbake til Liabygda og Hellesylt. Eg var ferdig kl. 23.00. Det er sjeldan ein dag under ti timar på arbeid.

Men, i dag har Ola fri:

– Eg spurte meg spesielt fri i dag fordi det var opphaldsvêr, slik at eg fekk byrje på beisinga av huset, ler han.

Kjekt både av og på jobb

– Kvar går draumeferien?

– Eg har ikkje eit valdsamt behov for å reise verda rundt, men eg har vore i det meste av Europa, og særleg Nord-Europa. Det er to stadar eg har att, Skottland og Wales. «The Highlands» og nordenden av dei britiske øyer kunne eg verkeleg tenkje meg å sjå. Så er det eit museum eg skal besøkje saman med naboen. Han og eg er fødd og oppvaksne i simca- og talbotbilar, og har bildilla begge to. No har det opna eit museum rett vest for Paris som omfattar historia til desse bilane. Dit skal vi, smiler Ola.

– Kva er ein perfekt sommardag?

– Det kan vere så mangt. Det kan vere ein fridag på hytta i Stryn, der eg har flott utsikt innover og utover fjorden. Det er godt å sitte med beina høgt, slappe heilt av og kose seg med noko godt å drikke, medan ein ser på cruiseskipet som kjem frå Olden og tenkjer at «i dag har eg ikkje hatt noko med dette å gjere», fortel Ola lattermildt, og held fram:

– Men, ein fin sommardag er også å vere på tur med ei bussgruppe. I starten av juli skal eg til Farsund for utflukter heilt på sydspissen av Noreg. Det er mykje fine opplevingar på jobb også.

Ein bør like å reise for å vere bussjåfør på langturar, meiner Ola:

– Om ein tenkjer at det er eit ork og at ein helst skulle gjort noko anna på ein finevêrdag, vert det ikkje noko kjekt. Eg brukar stort sett å kose meg på tur saman med gruppa, og eg føler ofte at eg er på tur sjølv, smiler han.

Brenn for samferdsel og frivillig arbeid

– Kva gjer du når du koplar av?

– Det høyrest sikkert rart ut sidan eg køyrer på jobb heile året, men eg set pris på ein biltur for meg sjølv, der det grøvste er planlagt og alt anna vert teke på sparket. Det er fridom å kunne reise på impuls.

– Dine beste sommarminne?

– Sommarferiane på Rangsæter i Dalsbygda, med silojamning, slått og lyse kveldar. Det var fine barndomsminne. Feriane hos familien til mor mi på Øyer i Gudbrandsdalen, var også kjekt. Vi brukte å sykle til stasjonen og følgje med på tog som stoppa og passerte. Eg er eigentleg ikkje ein togentusiast, men det var spennande å sjå noko anna enn ferjer, smiler han.

– Kva brenn du for?

– Alt som har med bil, buss og transporthistorie å gjere – samferdslehistorie generelt. Om ein går vidare til verks, så er det frivillig kulturvern. Eg er aktiv i sogelaget, sjølv om dei har lite nytte av meg om sommaren, humrar Ola, og held fram:

– Kulturvern og frivillig arbeid er viktig for meg. Eg har ulike verv innanfor Rutebilhistorisk Foreining, lokalt og nasjonalt. Vi tek vare på historia rundt rutebilen si rolle og betyding i oppbygginga av det moderne Noreg. I Kyst-Noreg er dette ei spennande historie, i overgangen frå sjøfart til landtransport. Tidlegare band fjordane bygdene saman, men i dag skil dei meir, sidan det meste går på hjul. Kysthistorie er viktig, men eg er sjølv mest oppteken av det landbaserte.

Oppteken av Voldatunnelen

– Om du skulle bestemme i Volda for ein dag, kva ville du ha gjort?

– Voldatunnelen er noko av det viktigaste for Volda tettstad og kommune som heilskap. Om det var noko eg kunne ha gjort som ordførar for å få i gong dette prosjektet, så skulle eg gjort det. Eg må vere så ærleg å seie at eg ser ikkje korleis kommunen kan få til ein «kvikkfiks» der, men det er viktig å halde oppe trykket i saka.

– Korleis vil folk som kjenner deg skildre deg?

– Kanskje vil dei seie at eg er ein roleg person, sjølv om det hender at det smell litt også, humrar han, og legg til:

– «Trygg» er noko som går att.

– Kvar er du om fem år?

– Eg har kome fram til at eg ikkje vil ha noko annan jobb. Sjølv om vi er eit stort selskap i VY, så har vi det veldig bra. Om helsa held, har eg tenkt å halde ut til siste slutt. Eg kosar meg på jobb, men eg har nokre helseutfordringar som byrjar å gjere seg gjeldande. Mogleg byter eg ut denne store eigedomen med ei meir lettstelt leilegheit etter kvart.

Set pris på vakre Noreg

– Kva gjer deg glad?

– Når vi får til noko vi har kjempa for i frivilligheita, svarer Ola, og viser til eit døme:

– Kulturminnefondet, som er eit statleg tilskotsfond, gir ut støtte til bygg og faste kulturminne. Båt- og kystkulturen har også fått støtte, men resten av samferdslekulturen, som består av fly, tog, bil og buss, har ikkje kunne søke eingong. Dette tykkjer vi er urettferdig, og vi har arbeidd for ei endring i mange år. Vi har lagt trykk på samferdsledepartementet og gjennom kulturvernforbundet, og i fjor skjedde det. No vert vi endeleg ein del av ordninga, smiler Ola, og held fram at han også vert glad av ein fin dag ute, både på privaten og gjennom jobben:

– Ein knalldag som i går, gjer meg glad. Eg køyrde ei tysk gruppe som berre måpte og tok bilete av fossane som no er på sitt aller kraftigaste. Det gler meg å få vise folk kva vi bur i. Naturen vi har i området på nordvestlandet er fantastisk, seier Ola, og legg til med eit smil:

– Eg tenkjer ofte på det når eg køyrer, og ser solnedgangen i ytre og dei vakre fjella, at her betalar folk ti tusenar av kroner for å kome å sjå det vi bur i til dagleg. Det er mykje fine plassar rundt om i verda, men det er ikkje så verst her heller.

– Eit siste spørsmål. Kven ville du ha invitert til middag, og kva ville du ha servert?

– Eg ville invitert samferdselsministeren, og han hadde ikkje fått fred. Han skulle fått mange gode argument for kvifor samferdselsdepartementet bør bidra til å sikre kulturbiten i den norske samferdselsutviklinga. Alle fagdepartement bidreg med kulturmidlar til kulturminnefondet, utanom samferdselsdepartementet. Vi må sikre kulturminna frå denne sektoren, elles går vi glipp av ein stor del av ei viktig epoke i det norske samfunnet, frå starten av 1900-talet til våre dagar, svarer han, og skyt inn, avslutningsvis:

– Og, eg hadde servert potetball! Ja, han måtte ha kome på ein torsdag.