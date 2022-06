Møre

Dei frivillige:

– Ein ypparleg måte å bli kjent med andre

Runa på tur til Lidaveten. – Eg er nok eit utprega friluftsmenneske.

God folkehelse er viktig for å møte framtidas utfordringar, meiner leiaren i Friluftsforeninga Volda, Runa Bakke. Ho jobbar for at folk skal kome seg ut på tur og oppleve nye turmål. Å sjå at dette gir folk gode opplevingar er ein stor motivasjon for arbeidet.