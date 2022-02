Møre

Skredsikring på Vallabøen

Einebustadar må betale 10.000 kroner

Fonnvernet over Vallabøen i Ørsta. (Arkivfoto)

No har Ørsta kommune lagt fram prisforslag for fonnvernet ved Vallabøen. Bustadane i skredsona må vere med å betale for vernet, og det kan koste opp mot 10.000 kroner per husstand.