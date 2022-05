Møre

- Eit historisk godt oppgjer i urolige tider

Per Vidar Kjølmoen (Arkivfoto)

- Eg er glad for at Staten og begge jordbruksorganisasjonane er blitt samde om ein jordbruksavtale. Det gir eit godt grunnlag for å skape vekst og ny optimisme i jordbruket over heile Norge, seier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Per Vidar Kjølmoen.