Møre

Framleis ingen straumstøtte til grendenett-kundar:

- Eit simpelt overgrep

Trond Ryslett, dagleg leiar i Heidelva kraftverk AS, Sundal kraftverk AS, Kviven kraft AS, Skjåstad kraftverk AS og Vågen kraft AS. (Arkivfoto)

I dag behandlar Stortinget straumstøtteordninga for det komande året. Det ligg ikkje an til at småkraftverk-kundane vert inkluderte i ordninga til neste år heller.