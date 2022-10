Møre

– Eit under at her ikkje har skjedd alvorlege ulukker

Utsikt frå garasjen til Andreas Standal Eikrem på Indre Haugen. Foto: Privat

Fylkesveg 60 mellom Hellesylt og Grodås er kjent for sin dårlege standard og smale vegbane. Andreas Standal Eikrem som bur tett på vegen har sett seg lei på at mange sjåførar ikkje tek tilstrekkeleg omsyn, og køyrer alt for fort.