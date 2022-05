Møre

Russepresidentane i Volda, Aslak Aarflot Jønsson og Tale Rørvik Lejon, gler seg over ei russetid fri frå koronarestriksjonar.

Russepresidentane i Volda:

- Endeleg kan vi sosialisere igjen

Russepresidentane Tale Rørvik Lejon og Aslak Aarflot Jønsson jublar over at russen endeleg får ei normal russefeiring. – Vi har stort behov for å vere sosiale, seier presidentane, som vil jobbe for at russetida blir samlande og inkluderande.