Møre

Endeleg kappleik igjen!

Volda og Ørsta kulturskule. (Foto: Hanne Salthammer)

I helga var det fylkeskappleik i folkemusikk og folkedans i Ulsteinvik. Eit stort og variert program fordelt over to dagar med over 200 deltakarar, av dei omlag 75 born.