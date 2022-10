Møre

Benedikte Holmberg (V):

– Engasjer deg i saker du brenn for

Benedikte Holmberg. (Foto: privat)

Benedikte Holmberg har vore kommunestyrepolitikar for Venstre i Volda sidan 2014. – Engasjer deg i saker du brenn for, og ikkje tenk deg redd for å seie meininga di i det offentlege rom, er hennar oppmoding til andre kvinner som vurderer å engasjere seg politisk.