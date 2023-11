– Få konfliktsakene på bordet

I det komande kommunestyremøtet i Ørsta, vil FrP be om ei oversikt over saker der kommunen er i konflikt med innbyggjarar og næringsliv.

Publisert: 02.11.2023 kl 07:00

– Med regelmessige saker i nyheitene der det vert framstilt at det er konflikt mellom Ørsta kommune og publikum, synest det naudsynt at øvste styrande organ i Ørsta får ei oversikt over pågåande saker, meiner leiar i Ørsta FrP, Tore Thon.

– Kommunen skal stå fram som løysingsorientert

Ørsta FrP seier dei ønskjer at innbyggjarar og næringsliv skal oppleve kommunen som ein medhjelpar til individuelle behov og ønskje, og at kommunen skal stå fram som løysingsorientert i saker der det må gjerast avtalar mellom kommunen og publikum.

– For å finne gode løysingar på saker der det er konflikt må kommunestyret få klarheit i eventuelt opne saker. Då kan vi løyse desse slik at innbyggjarane kjenner tillit til kommunen, og folk føler seg respektert og verdsett, seier Thon, og ber ordføraren leggje fram ei oversikt over uløyste, pågåande konfliktsaker.