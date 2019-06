Møre

Eksklusivt besøk hjå Optikk Volda:

Fann draumebrilla med Vendela Kirsebom

Birte, Anne Berit og Richard ved Optikk Volda fekk torsdag eksklusivt besøk av Vendela Kirsebom i butikken. Ho kom for å vise fram den nyaste kolleksjonen sin, Vendela Eyewear Collection 2019; eit fint knippe innfatningar, designa og utvikla av den tidlegare supermodellen sjølv.

Torsdag fekk kundane hjå Optikk Volda eit eksklusivt møte med den tidlegare supermodellen og Farmen- kjendis Vendela Kirsebom. Ho var på besøk i butikken for å presentere den nyaste brillekolleksjonen sin, og sytte for at fleire voldingar fann draumebrilla denne dagen.