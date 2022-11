Møre

Får domstolen flytte inn i nye lokale?

Tømrer Eiendom AS har søkt bruksløyve for Røysbakken 7 så Møre og Romsdal tingrett kan flytte frå Skrivargarden og inn i nye lokale. (Skisse: Tømrer Eiendom AS)

I dag skal formannskapet avgjere om Tømrer Eiendom AS skal få medhald i klagen, og domstolen i Volda kan få flytte inn i nye lokale på Skjellebreida. No er det sendt merknad til kommunen, der Tømrer Eigedom mellom anna peika på at det i nabobygget på Skjellebreida, og innanfor same reguleringsplan, er eit offentleg tannlegekontor.