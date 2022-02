Kystverket har føreslege at dei kunne stå som eigar av alle gjenstandane på museet, slik at Dalsfjord fyrmuseum slapp å overføre eigarskapen til gjenstandane til Viti som ein del av fusjonen. Dette vart avvist, og Kystverket vil no hente ut sine gjenstandar frå fyrmuseet. Foto: Arkivfoto