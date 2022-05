Møre

Volda Mat AS:

Feirar 80 år i dag!

Tre generasjonar i Volda Mat AS. I bakgrunnen heng bilete av grunnleggjar Olav Johannes Bjørneset, sonen Ottar Bjørneset og hans dotter og dagleg leiar i dag, Hege Skurtveit. Foto: Erling Olav Storegjerde

Volda Mat AS feirar 80-årsdagen sin med kakelunsj for dei tilsette. – No har vi fokus på 80 nye år, seier dagleg leiar Hege Skurtveit.