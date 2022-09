Møre

Nøgd deltakar i Melshornløpet

Feirar sisteplassen etter langtids-covid

Karoline Engjaberg på toppen av Melshornet etter å ha fullført løpet førre helg. Foto: Privat

For Karoline Engjaberg hjelpte det ikkje med kvile for å verte frisk igjen, men det var nødvendig med systematisk trening for å helbrede langtidseffektar frå covid-sjukdom. For henne har trening vore den beste medisin.