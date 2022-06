Møre

Informasjonsmøte om Voldatunnelen:

– Finst det ikkje eit kompromiss for å behalde Stjernebrua?

Denne Stjernebru-løysinga er vedteken i gjeldande reguleringsplan for E39 Volda-Furene, men vegvesenet vil forkaste løysinga for å spare pengar. Foto: Skisse/Volda kommune

Under informasjonsmøtet om Voldatunnelen kom det fleire spørsmål om det ikkje finst eit kompromiss som gjer at ein kan behalde Stjernebru-løysinga for dei mjuke trafikantane når ein skal omregulere. Men Statens vegvesen meiner det omtrent er umogleg å få til.