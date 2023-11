– Dette er ein kjedeleg dag for mange. Både for spelarane som var involvert i kampen søndag og klubben totalt sett, seier Arild Hagen Bakke, leiar i sportsleg utval i Volda fotball.

Publisert: 01.11.2023 kl 18:00

Volda rykker ned til 4. divisjon. Dette er klart etter eit bittert tap mot serievinnar Eidsvoll Turn i siste serierunde i Norsk Tipping-ligaen avd. 2 søndag. Dei andre resultata gjekk ikkje Volda sin veg då Spjelkavik slo Florø 4–0.

– Spelargruppa til nedrykket tungt rett etter kampslutt, men etter ein lang busstur heim til Volda høyrer vi allereie prat om at vi tidleg skal stake ut ein kurs og planleggje den komande sesongen så raskt som råd, seier Hagen Bakke.

Etter 1–2 tapet mot Hødd 2 søndagen før på Volda stadion, fekk spelargruppa ein del tid til å bearbeide at det gjekk mot eit nedrykk frå 4. nivået i norsk fotball.

– Vi reiste med ein god plan på korleis vi skulle gjennomføre kampen. Men med at dei andre kampane gjekk som dei gjekk måtte vi vinne mot det beste laget i divisjonen for å ha ein sjanse til å berge plassen, seier Hagen Bakke. Med at Eidsvoll Turn gjekk heile sesongen med berre eit tap og 25 sigrar, og opprykkskonkurrenten Hønefoss ikkje klarte opprykket med 24 sigrar, 1 uavgjort og 1 tap var det klart at oppgåva var vanskeleg.

– Dette seier litt om nivået i divisjonen vi har konkurrert i. Eidsvoll Turn og Hønefoss er klubbar som har eit større samla lønsbudsjett enn vi har totale driftsutgifter, seier Hagen Bakke.

Volda Fotball hadde som målsetting å hevde seg i Norsk Tipping-ligaen etter opprykket. Med 25 poeng på 26 kampar enda sesongen med ein 12.-plass og nedrykk til det 5. nivået i norsk fotball. Her ser vi voldaspelarane Mathias Dahlberg, Dacosta Boadu, Karim El-Khatib. Foto: Marius Rusti/Volda Fotball

Ny strategiplan

Denne veka byrjar evalueringsarbeidet for kva som gjekk gale i sesongen, og arbeidet med ein ny strategiplan for komande sesong og tida framover for Volda Fotball.

– Det er mange prosessar som vi startar denne veka. Vi vil få med oss flest mogleg av dei som har eit engasjement for klubben og som kan vere med å definere ein ny kurs, fortel Hagen Bakke.

Volda fotball utsette arbeidet med å finne ein ny aktuell trenar til det vart avklart om klubben skulle fortsette i Norsk Tipping-ligaen eller ikkje.

Som klubb vil Volda både leggje ein kortsiktig plan for neste sesong og ein lengre strategiplan for dei neste fem åra.

– No vil vi arbeide for å finne ein hovudtrenar som vil støtte dei tankane og ideane som klubben står for, og den strategien vi kjem fram til i ein ny plan, seier Hagen Bakke.

Ifølgje leiaren til det sportslege utvalet i klubben vil nedrykket først og fremst merkast sportsleg, ikkje økonomisk.

– Det er ein del godar som følgjer med av å spele i Norsk Tipping-ligaen som vi no vil miste. Samstundes er det større reisekostnadar som no blir kraftig redusert, og vi vil difor ikkje merke nedrykket så mykje på økonomien i den forstand, seier Hagen Bakke.

Kenneth Hole i aksjon for Volda i kamp mot Raufoss 2 i årets sesong. I duellen på Volda Stadion tapte Volda kampen 0–6. Foto: Marius Rusti/Volda Fotball

Fleire spelarar forlèt klubben

Allereie dagen etter nedrykket har fire spelarar signalisert og sendt skriv til Volda fotball om at dei ikkje blir med klubben ned eitt nivå.

– Vi vil ikkje ut ned namn då dette er noko vi vil handtere internt i klubben først, seier Hagen Bakke.

Om Volda Fotball kjem til å miste fleire spelarar til dømes til Hødd eller AaFK er noko som tida vil vise.

– Vi har eit mål og ein ambisjon om å vere ein klubb som skal fostre opp spelarar til å kunne ta eit nytt steg og spele på eit høgare nivå. Som spelar i Volda skal ein kunne ta dei stega som det er naturleg å ta, seier Bakke.

– Eit stort tap

Andrelaget til Volda fotball kjempa iherdig i årets 4. divisjon, og samla nok poeng til å potensielt unngå eit nedrykk med ein 9.-plass i divisjonen.

Når A-laget rykker ned frå Norsk Tipping-ligaen vil likevel Volda to måtte spele i 5. divisjon neste sesong, då ein klubb ikkje kan ha to lag i same divisjon.

– For fotballen i Volda er dette eit stort tap. Fleire spelarar har opparbeida seg kampar på dette nivået. Med nedrykket vil andrelaget spele på eit lågare nivå i 5. divisjon, men det er fleire spelarar i den yngre garden som viser at dei tek nivået i 4. divisjon, noko som gir mange om beina for å kjempe om plassane for A-laget neste sesong, seier Bakke.

Dei komande vekene vil klubben avgjere kva kurs A-laget vil ønskje å satse på.

– Det er ikkje tvil om at det gror godt i Volda fotball med fleire spennande spelartypar som er på veg opp. Vi må finne ut av om det trengst eit generasjonsskifte eller om vi skal bevare flest mogleg av dei med rutine seier Bakke.

– Frykteleg leit

Med nedrykket til 4. divisjon vil A-laget til Volda Fotball få dei derbykampane som Volda 2 denne sesongen har spelt mot Ørsta og Hovdebygda IL.

– Det blir veldig spesielle lokalderbykampar som skapar engasjement ifrå publikum, og som kjem til å skape blest i alle bygdene, fortel Bakke.

Med nedrykket til 4. divisjon blir det ein stor forskjell i kvaliteten på spelarane og klubbane Volda no vil møte.

– Det betyr ikkje at vi vil få det veldig enkelt sjølv om vi rykker ned. Det blir umogleg å spå kven som blir dei store konkurrentane våre men Ørsta har hatt ein god sesong, og er den einaste klubben som vi i dag vil kunne sjå på som opprykksrival, meiner Bakke.

Kenneth Nydal, trenar i Hovdebygda IL, gler seg til to gode publikumskampar når laga skal møtast neste sesong, men finn ingen glede i at lokalrivalen Volda har rykka ned.

– Eg synst det er frykteleg leit at vi ikkje klarer å ha eit tilbod som er nivået over 4. divisjon i Volda og Ørsta, seier Nydal.

Han ser på Volda Fotball som ein skyhøg favoritt i neste års sesong.

– Laget kjem nok til å miste fleire av spelarane sine, men med tanke på organisasjonen og nivået på treningane har Volda eit godt grunnlag til å vere eit av laga som kjempar i toppen, fortel Nydal.