Kjempar for betre flytilbod ved Hovden:

– Flytilbod til Trondheim er sterkt sakna

Odd Magne Vinjevoll (t.h), Henning Sporstøl i Avinor og Svein-Arne Nupen (Widerøe Ground Handling), gler seg over at alle direkterutene til og frå Oslo er tilbake. No rettar kampen seg mot hyppigare avgangar til Bergen og ei Trondheimsrute. (Arkiv).

Utviklingsforum Hovden lufthamn og Maritim foreining for Søre Sunnmøre har kome med innspel til ny konkurranse om regionale ruteflygingar frå 1. april 2024. No kjemper dei for fleire daglege ruteavgangar til Bergen og for ei Trondheimsrute.