I mål med budsjettframlegget:

Fond og eigedomsskatt skal berge året som kjem

Også i Ørsta ser administrasjonen det som naudsynt å auke eigedomsskatten til neste år. Foto: Arkiv

Auka eigedomsskatt er ein del av løysinga i budsjettframlegget for Ørsta for 2023. Målet er at den skal ned att så snart det er økonomisk forsvarleg.