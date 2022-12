Sprengt kapasitet ved Lauvstad barnehage:

Dravlaus- og Innselset grendalag er uroa over kapasiteten i barnehagen på Lauvstad, og ber kommunen ta grep.

Publisert: 13.12.2022 kl 13:00

Dette går fram i eit brev som er sendt til kommunen, etter oppslag i media knytt til ein barnefamilie som ikkje fekk barnehageplass på Lauvstad og risikerte å måtte flytte frå bygda.

– Det har ordna seg med barnehageplass for Borgny, og det er vi som grendelag glade for, men vi er like fullt uroa over for at avslaget som kom i fyrste omgang skal skape negative ringverknadar for busetting i bygdene våre, skriv dei.

Full barnehage

– Vi har berre eit barnehagetilbod og ein barnehage på vestsida. Å vise til at kommunen generelt har kapasitet i barnehagane er ikkje relevant for oss som bur på vestsida. Vi må ha kapasitet i Lauvstad barnehage! held grendalaget fram.

Dei viser til at det er ei kjend sak at barnehagen siste åra har vore full både med omsyn til lokale og bemanning.

– Vi er veldig fornøgde med Lauvstad barnehage og dei tilsette, som vi opplever som imøtekomande og velvillige til å finne gode løysingar for å få ting til. Men vi har forståing for at der er ei grense for kor mange barn ein kan gi plass. Barnehagen er no slik vi forstår det ein barnehage med to avdelingar, der ein stor del av areala er felles for begge avdelingane. Dette gjeld mellom anna inngang, toalett, stellerom, garderobar og kjøkken. Utfordringane med stor grad av fellesareal kom klart fram i samband med drift med covid-19- restriksjonar, skriv grendalaget, som takkar dei tilsette for å ha stått i dette på ein framifrå måte.

Urolege for ringverknadane

– Sjølv om det no lèt til at vi har ein topp i forhold til barn i barnehagealder så må barnehagen vår vere rusta for nye toppar. Slik vi forstår det vil barnehagen framover ha to avdelingar. Vi meiner det må vere råd å gjere tilpassingar i bygningsmassen for å kunne vere rusta for å ta imot eit høgare tal born i framtida. Denne saka viser kor viktig det er med kapasitet og fleksibilitet i den lokale barnehagen, og at avslag på søknad om barnehageplass i den eine barnehagen vi har vil kunne vere årsaka til at familiar må flytte frå bygdene våre. Vi som grendelag arbeider for å leggje til rette for tilflytting og busetting. Det er med tungt hjarte vi tek imot beskjed om at familiar som har etablert seg med hus og heim i bygdene våre møter slik motstand. Det skulle ikkje vere nødvendig å gå ut i media for at dette skal ordne seg, skriv grendalaget, som er uroleg for ringverknadane dette kan gje med omsyn til dei som vurderer å busette seg der.

– Vi forventar at Volda kommune på lik linje med oss i grendalaget ser alvoret i situasjonen, og riggar seg slik at vi slepp slike avslag i framtida.