Møre

Framleis ledige studenthyblar i Volda

Studentsamskipnaden i Volda har kring 600 bueiningar for utleige. Mange av dei er i studentblokkene på Heltne. (Arkivfoto)

Årets studentboligundersøkelse viser at den nasjonale dekningsgraden framleis er låg, og at behovet for fleire studentbustader er stort. I Volda er det derimot god dekningsgrad og framleis ledige hyblar.