Framskundar andre vaksinedose

Volda kommune er i gang med å forsere andre vaksinedose, og dermed kan alle over 18 år få andre dose i løpet av september.

Publisert: 12.08.2021 kl 17:00

Denne veka har dei siste personane i Volda kommune fått tilbod om første vaksinedose, og det gjer at ein kan starte å forsere andre vaksinedose frå neste veke av.

Barnehage, skule og SFO vert prioritert

Når Volda kommune no kan starte å omorganisere vaksinedosane har dei sett opp ei prioriteringsliste. Personar som av ulike årsaker framleis ikkje har fått første vaksinedose vil stå øvst på lista. Deretter følgjer tilsette i barnehagar, skular og ved skulefritidsordningar. Desse vert plassert på ulike dagar i løpet av dei neste to til tre vekene.

- Prioriteringa er sett opp etter den lokale smittesituasjonen som vi har hatt i Ørsta og Volda, seier vaksinekoordinator i Volda kommune, Toril Høydal.

Framskundar med tre veker

Etter denne gruppa startar Volda kommune å kalle inn personar etter kor lenge dei har venta. Dei som har venta tolv veker, og eigentleg skulle få andre vaksinedose 9. september, vert no kalla inn til 19. august i staden. Men for å få andre dose må ein bekrefte timen på nytt på Helsenorge.no.

- Sjølv om vi no framskundar timane så må kvar enkelt logge seg inn og bekrefte at timen passar på nytt. Det er veldig viktig at alle gjer, seier Høydal. Ho legg til at ein skal få SMS om at ein kan gå inn å bekrefte timen.

Dersom alt går etter planen vil alle i Volda kunne få vaksine tre veke tidlegare enn planlagt, og Høydal ber derfor folk vere budde på dette. For innbyggjarane i Volda vil dette seie at alle personar over 18 år kan vere fullvaksinerte 30. september.

Mange ringjer vaksinetelefonen Det har vore mykje å halde styr på for vaksineteamet i Volda. Dei siste vekene har vaksinetelefonen gått i eitt, og svært mange har ringt inn for å spørje etter framskunda dose to. På eit tidspunkt i førre veke stod 60 personar i telefonkø på vaksinetelefonen. Høydal trur at denne typen førespurnader har teke seg opp fordi folk er bekymra etter det lokale smitteutbrotet vi har hatt i Volda og Ørsta.

- Vi kjem til å flytte timane tre til fire veker tidlegare, og vi ber om at ein ikkje ringjer vaksinetelefonen unødig.

Framleis er det ikkje opna opp for at ein kan forsere dose to på eiga hand. Men Høydal kan fortelje at dette vert vurdert som ei moglegheit framover. Dersom det vert mogleg, vil folk kunne logge seg inn og endre vaksinetimen sin på Helsenorge si nettside.

- Det einaste kravet for å kunne få andre vaksinedose er at det må vere minimum tre veker sidan du fekk første dose.