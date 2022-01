Møre

Fryktar fyrhistoria vil forsvinne

Linsa frå Svinøy fyr er ein av hovudattraksjonane hos Dalsfjord fyrmuseum. Foto: Arkivfoto

Stiftinga Dalsfjord Fyrmuseum har hyra advokat for å hindre at museet, som er bygt opp på dugnad over ei årrekkje, vert rasert.