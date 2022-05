Møre

Fugl Føniks har gått konkurs

Den 18 år gamle kafeen og utestaden i Ørsta, Fugl Føniks, er konkurs. (Arkivfoto)

- Følgene av to vanskelege år med pandemi og ulike andre moment har gjort det så vanskeleg for Føniks at vi ser oss nøydde til å melde oppbod. Det er med sårt hjarte vi melder dette.