Møre

Furene AS best i Noreg

Furene AS best i landet. Foto: Pressefoto

Etter å ha levert rekordtal på formidling i 2018 med 193 personar over til ordinært lønna arbeid, fortset den gode trenden med toppresultat inn i 2019. For første kvartal 2019, er Furene AS best i Noreg.