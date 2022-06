Møre

Administrasjonen må betale:

Går vidare med Helseplattformen

Ørsta kommunestyre går vidare med Helseplattformen i denne omgang, og skal no tilsette ein innføringsleiar i ei halv stilling. Men, administrasjonen må sjølve finne midlar til denne stillinga frå eigen pengepott.

