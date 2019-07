 Gi bedriftsetablerarar lågare husleige

Ap-politikar Milan Ilic ivrar for at Volda sentrum skal vekkjast til live att. Lågare husleige i oppstartsfasen er eit av tiltaka Ilic trur kan fylle fleire hus med aktivitet.

Publisert: 13.07.2019 kl 18:00

– Mange meiner Volda sentrum er i ferd med å døy. Det vert snakka om bedriftsetablering i Furene, og ei splitting av sentrum mellom gamle sentrum og industriområdet på Øvre Rotset. For meg er Volda sentrum kring kyrkja. Så kva kan vi gjere for at Volda sentrum ikkje skal tømmast for butikkar? spør Ilic, og har ei mogleg løysing klar:

– Dei som eig tomme butikklokale bør gi nyetablerte verksemder lågare pris dei første åra. Husleige er ein ganske høg kostnad for nyetablerarar, og ein lågare leigepris kan gjere sitt til at fleire torer å prøve seg, meiner Ilic.

Ynskjer dialog

– Dei faste kostnadane er ein medverkande årsak til at mange ikkje torer å satse. Dette medfører at tomme butikklokale vert ståande tomme i fleire år, seier Ilic, som hugsar tilbake til eit sentrum fylt av handlande på 90-talet. Sidan då har butikkane blitt færre, og han fryktar stoda vert enno verre når Voldatunnelen kjem. Ilic meiner elles kommunen bør gå i dialog med grunn- og huseigarane i sentrum, for å kome fram til felles løysingar som gagnar alle i samfunnet.

– Slik det er no så jagar kommunen investorar frå Volda, meiner Ilic, og peikar på at vi ikkje treng gå lenger enn til nabokommunen Ørsta for å sjå ei heilt anna utvikling.

– Skuffa

– Eg er skuffa både som privatperson og politikar for at det har blitt slik. No må kommunen kome på banen og gi ei gulrot til dei som vi prøve seg og satse. Slik vil vi få fleire arbeidsplassar i Volda, og fleire tilflyttarar, seier Ilic. Han viser til at det er lett å klage og vere negativ, når ein heller burde tenkje positivt og sjå moglegheiter.

– Vi må ikkje gløyme innOvata-prosjektet. Hadde vi fått til det, hadde Volda hatt eit av dei beste kulturhusa i regionen no. I staden så har vi ingenting, seier Ilic, som håper på eit godt val til hausten.