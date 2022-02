Møre

– Glad for den tydelege satsinga på Volda sjukehus

Klinikksjef for Volda sjukehus, Palma Hånes, er svært stolt over jobben dei tilsette ved Volda sjukehus har gjort i det som har vore eit krevjande år. Foto: Helse Møre og Romsdal

– Utviklinga av Volda sjukehus som vi no opplever, er til stor glede for alle tilsette. Eg trur også det betyr mykje for lokalbefolkninga og kommunane som ligg i vårt nærområde, seier klinikksjef for Volda sjukehus, Palma Hånes, etter at det er klart for nybygg ved sjukehuset og nytt medisinteknisk utstyr.