Heldig er den bygda som har eit kor som Morkakoret. Dei har ei eiga evne til å spreie god energi og livsglede når dei opptrer. Under jubileumskonserten vart publikum med på ei musikalsk reise frå «Bør Børson» og «Ola og Mariann» via Abba og Beatels til Kaptein Morkasvein.

Publisert: 01.11.2023 kl 11:00

Medlemmene i Morkakoret kom dansande og smilande inn på Mork ungdomshus under ein av to jubileumskonsertar. Dette gjorde dei med koret sin faste song «Ei verd som er vår».

Gjennom konserten fekk publikum ein smakebit av kva dei har jobba med gjennom alle desse åra. Dette var det ulike kormedlemmar som tok seg av. Det var også videohelsingar frå fleire av dei tidlegare dirigentane, og frå ordførar Sølvi Dimmen. Koret fekk mykje ros og lovord.

På den første jubileumskonserten dei hadde så heidra dei spesielt dirigent Ståle Ytrehus og den flittige tekstforfattaren Elisabeth Mork.

Bak tangentane på begge konsertane sat deira eminente dirigent Morten Bollerud, som har dirigert koret heilt sidan 2012.

Morten Bollerud har dirigert koret sidan 2012. Koret er veldig fornøgd med sin allsidige dirigent. Morten er musikk.

Oppstart og dirigentar

Etter ei kort periode med Mork songkor frå 1941 til 1948, vart det starta eit mannskor på Mork i 1983. Dirigent var Magne Slettevoll. Det første opptrinnet var på kulturkvelden under Morkadagane same året. Etter kvart kom damene også med, og i 1984 underheldt dei på Mork Il sitt 50-årsjubileum.

Frå 1985 samarbeidde Magne Slettevoll og Ståle Ytrestøl om jobben.

Frå hausten 2003 og til våren 2007 var Janne Grytten dirigent. Øystein Salhus tok over stafettpinnen etter henne. Magne Slettevoll var framleis med som vikar. Frå 2007 hadde studentane Karoline Rånes Tommestad, Heidi Uddu og Ingrid Hesjadal kvart sitt år før Morten Bollerud tok over.

May Iren Vidnes.

Elisabeth Mork og Ståle Ytrestøl vart heidra. (Foto: Privat)

Showkor

Koret har gjennom alle dei 40 åra underheldt på institusjonar som Fjordsyn, tidlegare Mork senter og Nilletun. Dei har årleg musikk-kafé og adventskafé i bygda. Dei seinare åra har dei også hatt eit barnekor som har hatt øvingar i forkant av framføring på adventsfesten. I tillegg til dette har dei opptrett i mange ulike samanhengar.

Noko koret er kjent for er å setje opp show, kabaret og framsyningar med mykje skodespel.

Vi kan ikkje nemne alle her, men ein av dei første store suksessane var «Ola Skutvik og Mariann». Denne vart framført saman med ei teatergruppe. Publikum elska framsyninga og dei måtte setje opp ekstraframsyning.

Beatels og Abba var band som inspirerte dirigentane og koret til å lage show.

Songarane i Morkakoret kom syngjande og dansande inn.

Morkasvein, konkurransar og tur

I 2016 sette dei opp barneframsyninga «Kaptein Morkasvein og den forsvunne skatten». Arne Drabløs hadde rolla som kapteinen.

Dei måtte spele fem framsyningar for å mette behovet.

– Borna i bygda gjorde store augo då dei såg at han gjekk levande rundt i bygda, sa ein av medlemmane i koret.

Dei siste åra har Morkakoret delteke på korkonkurranse i Ålesund fem gonger, og ein gong på Ørsta kulturhus.

Dei var på tur til Irland saman med Cantando, som Bollerud også dirigerer, i 2019.

Den siste framsyninga dei har hatt var våren 2022 med «Morkasvein og kjærleiken».

Vi kan også nemne at Morkakoret fekk målprisen under dei Nynorske festspela våren 2000.

Kaptein Morkasvein, alias Arve Drabløs.

Den herlege gjengen av tenorar og bassar.

Showet

Tilbake til jubileumsshowet. Etter at koret var vel framme på podiet song dei «Rock 'n' roll Kor» som var henta frå framsyninga «Grand Prix».

Så fekk vi to godbitar frå «Ola og Mariann» av Hartvig Kiran. Det var «Gåvebrevet» og «Clara Espanola». Her trøkka koret til. Det var ei skikkeleg fengjande miniavdeling som vi storkosa oss med.

Abbalåten «Fernando» hadde norsklærar Olbjørn Øyehaug i si tid oversett til nynorsk.

Til Beatles-låten «Something» var Mai Iren Vidnes solist. Ho framførte denne med stor musikalitet, innleving og formidlingsevne. Nydeleg.

Gjennom nummeret «Hiv o` hoi» viste koret kor mykje energi dei kan levere. Kaptein Morkasvein, alias Arne Drabløs, dukka her opp i koret med full habitt. Vi forstår godt at dette fengjer både små og store.

Leiar og nestleiar, Astrid Velsvik Henriksen og Hildegunn Humberset, sette seg ned på golvet bak ein bil laga av papp og dramatiserte til låten «Ferjekø på Lauvstad». Dei to damene har mykje ansvar for dramadelen i koret. Vi såg at dei levde seg inn i rollene og kosa seg skikkeleg.

Underteikna hadde også veldig stor sans for songen «Dei finaste ting» med nynorsk tekst av Elisabeth Mork. Med kloke ord om kvardagslukke: «Nytrekte kaffi å bilen som starta. Få igjen på skatten å verte oppvarta. Reint og godt vatten kjem ut av min spring. Dette er fem av dei finaste ting».

Kjempeartig var også songen om bygdeguten som hadde møtt ei studine på Tredet som ville ha kontakt per mail i nummeret «Hvo.no» frå «Morkakoret på tur» i 2010. Denne songen er det Elisabeth Mork og Torill Kalland som har dikta.

Showet vart avslutta med «We are The World» der korsongarane heldt kvarandre i hendene og viste for alle det gode miljøet i koret.