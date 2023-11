Godkjenner vegplanen på E39 Liadal - 11 bygg må rivast

Med 19 mot 14 røyster har kommunestyret i Ørsta godkjent Vegvesenet sin plan for ny veg på Liadal. Seks eigedomar langs vegen vert råka av vedtaket, og fleire hus må rivast.

Publisert: 02.11.2023 kl 16:05

Eit delt kommunestyre i Ørsta har godkjent Vegvesenet sin detaljregulering for utviding av E39 på Liadal.

Detaljreguleringsplanen fører til at seks eigedomar må innløysast, og fleire bygg må rivast.

- Denne planen er ei overkøyring av innbyggjarane. Vi snakkar ikkje saman og kjem fram til løysingar, sa Tore Thon i FrP.

- Her er tre partar, og alle må vinne litt i denne saka: grunneigarane, kommunen og Statens vegvesen. Men for å kome fram til gode løysingar, må vi vere sikre på at alle moglegheiter er vurdert. Grunneigarane har kome med forslag, og dei må vurderast og svarast på ordentleg.

- I denne saka har vi spørsmål knytt til støytilhøve, gang- og sykkelveg og matjord, alle kompliserte faktorar ein kan ha i eit lokalsamfunn, sa Hjørdis Almelid Vikenes (KrF). - Status "komplisert" ser vi av og til på facebook. Det er ganga opp mange gongar i denne saka.

Rune Hovde og Høgre var samde i at det er ei vanskeleg sak, men meinte ein hadde godt nok grunnlag for å gjere eit vedtak.

- Om vi alltid skal leite etter den optimale løysinga, så blir det mykje god leiting men ikkje sikkert ein finn løysinga. Og det er nesten her vi er no. Det er alltids nokon som skulle ønskje ei løysing som passar dei betre, og det skal vi respektere. Men vår plikt er å ta ei styringsrolle, det er jobben vår. Vi må ta ei avgjerd. Og vi får ikkje alle fornøgde i alle saker. Så eg har tvilt meg til at vi må handsame saka no.

Tilrådinga frå formannskapet fekk 19 røyster, medan det alternative forslaget frå FrP fekk 14 røyster.

Tilrådinga seier at kommunestyret godkjenner detaljreguleringsplanen slik den ligg føre, og at kommunestyret oppmodar Statens vegvesen om å vurdere fastsetting av fartsgrense og plassering av overgang frå 80 km/t til 60 km/t grundig, spesielt mtp. potensielle kryssingsstader for tilkomst til naust, turområde og friområde langs sjøen.