Møre

Gratis klima- og energirådgiving til bustadeigarar

(Illustrasjonsbilete: Simenergi AS)

Korleis kan du bruke mindre energi på å halde bustaden varm? Kva energitiltak er smarte for bustaden din? Skal du satse på solceller eller varmepumpe no? Korleis etablerer du ladeløysing for elbil og kva støtteordningar finst?