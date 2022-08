Møre

Handball

Handballfest med Champion-Leaguemeisteren Vipers

Marte Nornes gjennom Vipers sitt forsvar og skårer. Foto: Ove Krumsvik

Denne veka er det handballveke med handballskule, kampar mellom eliteserielag og foredrag i Volda campus Sparebank 1 arena. Volda og Sunnmøre har for første gong i historia eit lag i eliteserien og det er stort at topplaget Vipers legg oppkøyringa til sesongen til Volda for å møte Volda og Molde i fire treningskampar.