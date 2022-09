Møre

Nytt valfag ved Hornindal ungdomsskule:

Håpar å rekruttere ungdomen til landbruket

Nokre av elevane hjå bonden der dei skal ha praksis. F.v.: Oline Bakke Thronsen, Nikoline Hove Solid, bonde Gunnar Len og avløysar Anna Othilie Lundgård Hove. (Foto: Vest Landbrukssenter)

Vest Landbrukssenter har saman med Hornindal ungdomsskule starta eit heilt nytt tilbod som valfag. Ungdomane kan no få kurs som avløysar i landbruket og får opplæring i både teori og praksis. – Håpet er at dei fattar interesse for landbruket og kanskje kan avløysar vere ein interessant helge- eller sommarjobb, seier Vigdis Valheim i Vest Landbrukssenter.