Møre

Saknar klare signal og tydeleg tale frå staten om vindkraft:

– Har det travelt

Tilsette i Vertikal Service i full sving med vedlikehald av vindturbin. Foto: Rudi R. M. Sorstronen/Vertikal Service AS

– Norske aktørar må takast omsyn til når det no skal satsast på offshore vindkraft, og rammene må på plass no. Det var bodskapen då stortingsrepresentant Alfred Bjørlo vitja Vertikal Service AS måndag.