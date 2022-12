Vi må tilpasse oss marknaden

Sals- og marknadssjef Oddbjørn Følsvik seier det er trist å måtte redusere tal tilsette. - Vi gjer det for å tilpasse oss nivået marknaden gir oss høve til å vere. Reduskjonen vi ser no betyr at vi omstrukturerer oss for å jobbe innanfor marknaden vi er gode på. Foto: Arkiv