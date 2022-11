Møre

Dæhlie gir seg ikkje:

Held fram planlegginga av tinghus

Bjørn Dæhlie sitt eigedomsselskap Sisa Invest AS søkjer dispensasjon frå arealformålet på tomta dei vil byggje tinghus. (Skisse: Sisa Invest AS)

Trass i at Domstoladministrasjonen har skrive kontrakt med Tømrer Eiendom AS om leige av domstolslokale, held Sisa Invest AS fram planlegginga av nytt tinghus i Volda.