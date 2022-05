Møre

Frå ein mannsdominert bransje til ein annan:

Held liv i familiebedrifta

Sigrid Haugen tek over drifta av bilverkstaden på Grodås etter pappa Roger Haugen. Foto: Stine Akeren Bjørdal

I fjor vart ho internasjonal kjendis i maskinførarmiljøet som frontfigur i ei kampanje for å få fleire kvinner inn i bransjen. No er store maskiner lagt på hylla til fordel for bilverkstaden til far.