Møre

Helga Pedersen Lersveen gjer comeback i Volda

Helga Pedersen Lersveen har skrive ei toårs-kontrakt med Volda Handballklubb. Foto: Volda Handball

Volda Handballklubb melder at Helga Pedersen Lersveen kjem tilbake til klubben etter ein sesong for Nit-Hak i 2. divisjon. - Vi er veldig glade for at Helga har valt Volda Handball når ho flyttar heim til Sunnmøre, seier trenar Halldór Stefán Haraldsson.