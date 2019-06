Møre

- Her hoppar ein bukk over forvaltningsprinsippa

Eldar Engelund (på talarstolen) kikkar ordførar Stig Olav Lødemel (H) over skuldra. Engelund meiner saka om Hornindal kommune skal betale for prosjektering av infrastruktur i Grodåsbakkane, må handsamast i planutvalet. (Lødemel tok ikkje del i handsaminga av saka) Foto: Erling Olav Storegjerde

Kommunestyret i Hornindal har vedteke å betale for prosjektering av kommunal infrastruktur for vidare utbygging i Grodåsbakkane. Saka har fått ekstra merksemd fordi ordføraren er medeigar i utbyggarselskapet Hornindal Eigedomsutvikling AS.