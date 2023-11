Høgtidleg opning av ny ungdomsskule

Onsdag 1. november var det opning av den nye ungdomsskulen i Volda. Alt som høyrer med i ei høgtideleg opning vart servert dei som var til stades denne kvelden.

Publisert: 02.11.2023 kl 16:00

Dei heldige inviterte fekk med seg kulturinnslag, flotte talar, klipping av snor og god mat og drikke. Elevrådsleiar Andreas Vinsrygg Vadstein og fagkonsulent hjå Volda kommune Håvard Strand, stod som programleiarar denne kvelden. Rakel Marie Sundnes Bruheim spelte ein vakker melodi akkompagnert av far, Inge Bruheim, på piano.

Elevrådsleiar Andreas Vinsrygg Vadstein og fagkonsulent Håvard Strand var programleiarar.

Varaordføraren gratulerte

Varaordførar Sverre Leivdal fekk den store æra av å få klippe snora og dermed offisielt opne den nye ungdomsskulen. Han starta talen sin med å gratulere lærarar, tilsette, elevar og alle involverte. Leivdal fortalde om at formannskapet sende inn reguleringsplanen til høyring, der dei vurderte konsekvensane for born og unge. Det vart deretter vurdert at planforslaget ville få positive konsekvensar for borna.

– Elevane har levd med utfordringar gjennom byggjeperioden, men dei som får bruke den nye skulen gløymer nok fort dei ulike utfordringane som var under byggjeperioden, kommenterte Sverre Leivdal i talen sin.

Rakel Marie Sundnes Bruheim spelte saksofon saman med Inge Bruheim på piano.

Flott gåve frå Volda kommune

Andreas Vinsrygg Vadstein og rektor Inger Anne Kvamme, saman med resten av Volda ungdomsskule, fekk eit flott fotografi av Oddekloven på Bjørke. Etter avduking av det flotte fotografiet, som er tatt av fotograf Arnfinn Tønnesen, fekk kommunalsjef for oppvekst, Per Ivar Kongsvik, ordet.

Flott fotografi av Oddekloven. Fotografiet er tatt av Arnfinn Tønnesen.

– Pass på skulen de no skal gå på, og ta godt vare på alle i klassa og på skulen. Det er viktig at alle føler seg trygge og får vere med, fortel Kongsvik.

Hovudentreprenør Finn Ove Øen frå Åsen & Øvrelid AS fortalde at dei har levert seks skular på få år, men at Volda ungdomsskule er heilt eksepsjonell med sin store aula og flotte planløysing. Han kunne også stolt melde at dei har klart å levere til fristen, trass i korona, krig og andre utfordringar. Under høgtidsstunda med gratulasjonar og helsingar frå Høgskulen i Volda, varaordførar, kommunalsjef for oppvekst, rektor ved ungdomsskulen, Nordplan og hovudentreprenør, fekk vi sjå ein flott bildeserie av byggjeprosessen laga av Ove Krumsvik. Til slutt fekk vi eit kulturinnslag igjen, der vi fekk høyre elev Ådne på piano. Ifølgje Andreas Vadstein så er han sjukt god, og det synte seg å stemme. Det var “heilt sjukt liksom” slik som Vadstein sa.

Ådne avslutta programmet med pianoinnslag.

Venta på ny skule i ni år

Inger Anne Kvamme byrja som rektor for ni år sidan, og gjennom heile si tid som rektor for VUS, har ho drøymt og lengta etter ein ny ungdomsskule. Ho fekk engasjert foreldre, foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU) og politikarar, men det var ikkje før overlegen i Volda kommune ikkje godkjende den gamle skulen grunna dårleg inneklima, at ein faktisk tok tak i problemet, og nokre år seinare så stod ein ny skule klar til bruk.

Inger Anne Kvamme er stolt over den nye skulen.

Godt inneklima var etterlengta

– Vi kan faktisk puste her inne, ler elevrådsleiar Andreas Vinsrygg Vadstein, som også gjekk på den gamle ungdomsskulen før den vart riven.

Vadstein, rektor, resten av elevane og dei tilsette er svært glade for at skulen berre har fått positiv respons. Den store aulaen er eit stort pluss og Vadstein framhevar musikkrommet, og at alt er moderne og fint og lyst.

Elevrådsleiar Andreas Vinsrygg Vadstein.