Møre

Ørsta formannskap gjekk for sentrumsskulen:

– Ikkje overraskande at skulen vert dyrare

Per Are Sørheim (H) er ikkje overraska over at sentrumsskulen i Ørsta vert dyrare enn anteke.

Per Are Sørheim (H) er ikkje overraska over at den nye sentrumsskulen for 5. – 7. trinn i Ørsta vert 50 millionar kroner dyrare enn fyrst anteke, og at summen er i underkant av 200 millionar kroner. – Ja, det er dyrt, men ikkje overraskande. Her er likevel nøkternheit i kvar kvadratmeter.