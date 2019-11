MST Sunnmøre, med base i Volda, har på nytt fått tildelt internasjonale og høgthengande prisar. Dette får dei for arbeidet sitt med ungdom og familiar som strevar.

Publisert: 27.11.2019 kl 21:30

Multisystemisk terapi er eit behandlingstiltak for familiar med ungdom som har alvorlege utfordringar i relasjonar til familie, skule og nærmiljø i form av fysisk eller verbal aggresjon, hærverk, rusproblem, skulefråvær og venner som har uheldig innflytelse på dei. Målet for behandlinga er at ungdommen og familien skal fungere godt – og utan alvorlege utfordringar.

MST Sunnmøre, som er lokalisert i Volda, fekk prisen for «Beste team 2018» saman med fem andre av 550 team på verdsbasis. Prisen vert delt ut annakvart år av MST-services South Carolina, USA. MST Services har ansvaret for kvalitetssikringa og oppfølginga av alle MST team på verdsbasis. Prisen vert delt ut til dei teama som i høgaste grad følgjer behandlingsprinsippa i Multisystemisk terapi (MST), som har stor betydning for behandlingsresultata.

- Evalueringa av teama er basert på tilbakemelding frå familiane og det er ei grundig vurdering frå MST services som ligg til grunn for prisen, seier Nils Harald Brattgjerd, som er avdelingsdirektør for Bufetat region Midt-Norge.

Får prisen for tredje gong

Noko av det unike med at MST Sunnmøre fekk prisen for beste team no, er at dette føyer seg pent inn i rekkja av tidlegare prisar. Faktisk har dei blitt tildelt prisen både i 2011 og 2012.

- Dette er unikt, seier Brattgjerd. – Og det er også unikt at MST Sunnmøre ikkje har mista ei einaste familie i behandlinga si.

- Som regionleiing i Bufetat region Midt-Norge ser vi at MST-teamet på Sunnmøre over lang tid har utmerka seg internasjonalt gjennom dei resultata dei oppnår saman med dei familiane dei arbeider i. Det er veldig gledeleg og imponerande å sjå korleis heile teamet arbeider for å skape gode relasjoner og resultate gong på gong i ei teneste med stort behov for individuell tilpasning og kompetent bistand. Det er veldig godt å sjå at så mange familier opplever å få god oppfølging frå MST Sunnmøre i ein livssituasjon denne hjelpa kan utgjere ein stor forskjell for å kome vidare i livet på ein god måte, seier Bratteng.

Pris for «Outstanding supervisor»

– I tillegg fekk rettleiar Jon Olav Kriken pris for «Outstanding supervisor». Jon Olav har vore rettleiar i Sunnmøre sitt team sidan 2002. Om Jon Olav vert det mellom anna sagt at han skaper eit positivt arbeidsmiljø og ein god kultur, gir tid som sikrar at terapeutane kan dele suksesshistorier, er støttande og «framelskar» terapeutane og teamet sin styrke, han bidreg til humor og at det er kjekt på jobb, er fagleg sterk i møte med familiane, samarbeidspartnarane og ikkje minst får han alle andre til «å skine», seier Brattgjerd.

Jon Olav Kriken har fått prisen to gongar før, i 2011 og 2012. Noko som også er unikt.

Familiane søkjer om hjelp

Arbeidet som MST Sunnmøre gjer er retta inn mot familiar som sjølv søkjer om hjelp. Då går MST Sunnmøre inn og hjelper til med å jobbe både med familie og enkeltpersonar i familien. For å lykkast i dette arbeidet kan dei trekkje inn både BUP, PPT, lærarar, politi, naboar eller andre personar og faginstansar som kan hjelpe til. Det er difor dei har «Multisystemisk» terapi i namnet. Det vert sagt at dei som jobbar i MST Sunnmøre er gullgravarar, men dei grev ikkje for å få økonomisk vinning, men leitar i staden etter forhold som skaper positiv motivasjon som kan brukast vidare på «livets harde veg». At dei opnar for å drage inn fleire «hjelparar» botnar i at dei meiner at det må ein liten «landsby» til for å oppdra ungdomar.