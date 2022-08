Klart for handball-fest med Vipers

Den 8. august går startskotet for eit av årets sportslege høgdepunkt i Volda. Då startar Handballveka der vi får besøk av Champions League-meister Vipers. Velkjende handballprofilar som Katrine Lunde, Marta Tomac og verdsstjerna Anna Vyakhireva skal denne veka utfordre Volda sitt nyopprykte eliteserielag og halde handballskule for over 200 unge handballspirar.

Publisert: 03.08.2022 kl 16:00

– Volda handball har over mange år jobba bevisst både med breidde- og toppsatsing. Denne handballveka og samarbeidet med Vipers er eit glimrande døme på at dette kan gå hand i hand, og at ei slik satsing gir vinn/vinn for heile klubben, samt regionen, seier Arild Bakke, arrangementsleiar, i ei pressemelding.

For dei yngre spelarane og foreldra er nok handballskulen det store høgdepunktet.

– Unge spelarar frå heile regionen får møte og bli kjent med fleire verdsstjerner innan handball, og får vite litt meir om kva arbeid som ligg bak ein slik suksess. For publikum, spelarane og mange i organisasjonen er det stort at Volda får møte ein klubb som Vipers, Kathrine Lunde og ikkje minst den nye stjerna Anna Vyakhireva, som mange reknar som verda sin beste handballspelar. Det er nesten ikkje til å tru at Volda skal møte ein slik spelar, også i seriekamp i september, seier Arild Bakke.

Den 8. august er det handballskule med mellom anna verdas beste målvakt, Katrine Lunde. Ho har spelt over 300 landskampar, flest av alle, og har vore med å vinne fleire meisterskap for Noreg. (Foto: «S & B-N»)

– Historisk handballsesong

– Dette er ein fantastisk «kick-off» for ein historisk handballsesong for Volda og heile Sunnmøre. Vi håpar og trur på mykje folk i hallen når Volda får æra av å møte verda sitt beste klubblag for damer, seier Arild Bakke.

Dess meir folk, dess betre stemning og oppleving vil det bli for både spelarar og publikum.

– Vi legg opp til at desse kampane blir generalprøve før sesongen 4. september. Publikum treng også å trene på å bidra til at Volda får ein ekstra spelar gjennom den positive energien som kjem frå tribunen, så her håpar vi å dra i gang kamprop og allsongar som høyrast heilt på Rotsethornet, seier Bakke.

I forkant av kampane både måndag og onsdag er det lagt opp til miniseminar der dei som er påmeldt handballskulen eller har løyst billett får høyre Vipers sin suksessoppskrift både når det gjeld spelarutvikling og klubbutvikling, seier Bakke.

Årleg tradisjon

– Veldig mange av Volda sine sponsorar er opptatt av å byggje lokalsamfunn og gjere regionen til ein enda betre stad å bu. Volda handball er no blant dei fremste merkevarene, og eit stadig meir attraktivt sponsorobjekt, seier Bakke.

Målet til Volda handball er å byggje opp Handballveka til ein årleg tradisjon, og eit stadig større arrangement og merkevare som etter kvart vil få større betydning også for næringslivet.

– Vi kan ikkje sjå føre oss ein betre partnar enn Vipers for å få dette til, seier Bakke.

Erfaringsutveksling

– Det er ikkje mange år sidan Vipers var ein gjennomsnittleg norsk eliteklubb. Dei siste åra har dei hatt ein enorm utvikling og bratt lærekurve på mange område. Sportsleg har dei overtatt Larvik sin sterke posisjon. Organisasjonen er bygd stein for stein, og ikkje minst når det gjeld merkevarebygging har dei tatt store steg, fortel Bakke.

Med avgrensa ressursar har dei klart å vinne den gjævaste tittelen i Europa to år på rad.

– Vi synest det var gjævt at det var dei som kontakta oss for å høyre om vi var positive til å få dei på besøk. Vi trengde sjølvsagt ingen betenkningstid, og ser veldig fram til møter med klubbleiing og sportsleg apparat der dei deler sine erfaringar. Sjølvsagt er dette av stor betydning for å hjelpe oss til å gjere rette val for å etablere klubben på det øvste nivået i Noreg, seier Bakke.

Stor merksemd

Volda handball opplev at Handballveka får stor merksemd lokalt og frå heile handballmiljøet på Sunnmøre.

– Vi håpar på gode opplevingar både for dei som har meldt seg på handballskulen, for publikum som kjem på kampane og ikkje minst at Vipers er nøgde med opplegget og ønskjer å kome tilbake også neste år, seier Bakke.

Volda handball skal ha eige møte med klubbleiinga i Vipers for å diskutere mogleg vidare utvikling av Handballveka.

Over 200 påmelde

Til no er det over 200 påmelde til handballskulen.

Dei påmelde til handballskulen vert delt inn i to hovudgrupper, ei på formiddag som består av lokale spelarar frå Volda, Ørsta og Hødd, og ei gruppe på ettermiddagen som består av øvrige spelarar frå heile distriktet.

– Kvar gruppe blir igjen delt inn i fire grupper som vil ha fokus på både teknikk, styrke og skadeførebygging, og dessutan kunnskap om kosthald/restitusjon. Det blir tre intense timar i tillegg til gratis billett til kampane, seier Bakke.

Det vert og miniseminar der Vipers gir gode råd på vegen vidare frå verdas beste målvakt Katrine Lunde og Vipers sin suksesstrenar Ole Gustav Gjekstad.

– Det vert 50/50 instruktørar frå Vipers og Volda sine elitespelarar og trenarar. Sjølve opplegget er det Vipers som har regien på, så det er berre å glede seg, avsluttar Bakke.