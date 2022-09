Møre

Sunnmøre Kammermusikkfestival, Høgskulekonserten:

- Dette var heilt nydeleg

Pianistar på konsert. Elisabeth og Eirik Stave.

Tema for den 12. Sunnmøre Kammermusikkfestival er «Unge år». Fleire kjende komponistar blomstra tidleg. På Høgskulekonserten torsdag fekk vi oppleve verk som vart skapte av ungdom eller hadde barndom som tema. Profesjonelle musikarar frå heile Europa stod for framføringa. Publikum er takksame for tilbodet festivalen gir.