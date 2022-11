Møre

Set spørjeteikn ved driftskostnadane til Voldabadet:

– Krisemaksimerer

Ottar Skare og Johnny Kragset har fleire spørsmål til dei tala kommuneadministrasjonen legg fram om drifta av ny symjehall i Volda sentrum. Foto: Erling Olav Storegjerde

Auke i renter og straumprisar gjer at kommuneadministrasjonen i Volda åtvarar om at driftskostnaden for Voldabadet kan kome opp i kr. 25,2 mill. i året. No vert politikarane utfordra om dei vil ta den kostnaden, men Ottar Skare og Johnny Kragset stiller spørsmål til fleire av tala som blir lagt fram.