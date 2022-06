Møre

Kryssing av Voldsfjorden på høyring

No kan du seie di meining om planlagt bru over Voldsfjorden. Foto: Illustrasjon

Multiconsult AS har utarbeidd eit framlegg til kommunedelplan for kryssing av Voldsfjorden på vegner av Volda kommune. No er planen lagt ut på offentleg ettersyn.