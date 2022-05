Møre

Kul kultur- og naturtur til Yksnøya

Badevika er ein fin plass å fyre bål og å kose seg.

På Ulvestad barneskule er me så heldige å få lov til å reise til Yksnøya i lag med studentar frå Høgskulen i Volda. På basen deira der har dei praksis saman med oss. No skal de få høyre litt om kva me har gjort der.