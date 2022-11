Møre

Kundane strøymer til Sparebanken Møre

Mette Ryste er banksjef for personalmarknaden i Sparebanken Møre si avdeling i Volda. Ho seier banken merkar stor tilstrøyming av nye kundar etter vedtaket Sparebank 1 Søre Sunnmøre gjorde om å fusjonere med Sparebank 1 SMN.

Etter vedtaket Sparebank 1 Søre Sunnmøre gjorde om fusjon, har kundane strøymt til Sparebanken Møre.- Eg er sjølvsagt glad for tilliten kundane viser oss, men det er litt kjedeleg at det skjer på ein slik måte som no, seier Mette Ryste i Sparebanken Møre si avdeling i Volda.