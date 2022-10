Møre

Tradisjonsrikt arrangement ligg an til å verte avvikla

Austefjordhelg: I 2018 fekk publikum ein magisk kveld med Dance With a Stranger. (Foto: Vibeke Sundal)

– Det er ingen som har meldt seg for å ta over ansvaret for arrangementet Austefjordhelg. No er vi som starta det besteforeldre, så vi treng yngre krefter som kan trå til, seier styreleiar Odd Harald Sundal.